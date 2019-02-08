TÜBİTAK bilim ödülü alan öğrencilerden Rektör Çelik'e ziyaret

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında Türkiye'nin en fazla madalya alan özel okulu olan Şanlıurfa İlgi Koleji öğrencileri, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'i ziyaret ettiler.

Her yıl bilimi sevdirmek ve bu konuda yetenekli öğrencileri keşfetmek amacı ile TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarında biyoloji ve kimya alanlarında toplamda 7 madalya alan ilgi okulları öğrencilerini makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, öğrencilere madalya taktı, gösterdikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik etti.

Öğrenciler ve okul heyetini birlikte kabul eden Rektör Prof. Dr. Çelik, başarılarından dolayı öğrencileri ve okul yönetimini kutladı. Gösterdiği ilgiden dolayı Rektör Prof. Dr. Çelik'e teşekkür ettiklerini belirten İlgi Okulları Genel Müdürü Eymen Saraç, öğrencilerin başarılı olması için okul olarak ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini açıkladı. Ziyarette Genel Müdür Eymen Saraç'la birlikte Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bider, Lise müdürü İsmail Aşar ve okul öğretmenleri Ahmet Kalalı ile Murat Kaya da hazır bulundu.