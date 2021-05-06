Turizm yolu için yıkım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devam eden Kültür ve Turizm yolu projesinin yapım çalışması kapsamında Asya ve Osmanlı mahallelerindeki kamulaştırılan yerlerin yıkım çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Halil-ül Rahman ve Eyüp Peygamber makamını birbirine bağlayacak olan ‘Kültür ve Turizm Yolu' projesinde çalışmalar sürüyor. Açılacak yeni yol güzergahında kültürel değerler ön plana çıkacak, cepheler ve aydınlatmalar ile örnek bir proje hayata geçirilecek. Ayrıca Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çarpık kentleşmenin yoğun olduğu Asya ve Osmanlı Mahallesinde bin metrelik yol üzerinde bulunan yapılar Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinin ardından başlatılan yıkım çalışmaları da devam ediyor.

“Eyyüp Peygamber Caddesi Akçakale yoluna bağlanacak”

Asya ve Osmanlı mahallesindeki gezi ve incelemeleri sırasında vatandaşların ve çocukların ilgisi ile karşılaşan Beyazgül incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Osmanlı Mahallesi Eyyüp Peygamber Caddesini direkt olarak Akçakale yoluna bağlayacak bir proje bu bölgede çalışmalar yüzde yetmiş oranında tamamlandı. Asya Mahallesinde ise planlanan kamulaştırma çalışmaları tamamlandı o bölgede asfaltlama, parke taşı ve ışıklandırma çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

“Kültür ve turizm yolundaki çalışmalar son sürat devam ediyor”

Kültür ve Turizm Yolu Projesindeki çalışmaları da yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların tamamlandığı noktaların vatandaşların mağdur edilmeden asfaltlanması talimatını verdi. Beyazgül, “Turizm yolu Hz. İbrahim Peygamber ile Hz. Eyyüp Makamına bağlayacak olan bir gönül yoludur. Buradaki çalışmalarımızı yüzde kırk oranında tamamladık. Çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Burayı kısa bir sürede tamamlayarak burayı prestij cadde haline getireceğiz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de Beyazgül'e mahallelerindeki değişim ve dönüşümdeki emeklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.