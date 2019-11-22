Türk Halk müziği sanatçıları Şanlıurfa'yı gezdi

Türk halk müziğinin iki önemli ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Şanlıurfa ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin müzik eğitimlerini inceledi.

Şanlıurfa'ya özel bir program için gelen Türk Halk müziği sanatçıları Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu programları öncesi şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Göbeklitepe'yi ziyaret eden ikili daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğüne gelerek burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Türk Halk müziği sanatçıları Oğur ve Demircioğlu ziyaretleri sonrası Şanlıurfa'nın her anlamda eşsiz bir kültüre sahip olduğunu söyledi. Sanatçılar, "Bir program nedeniyle Şanlıurfa'ya geldik. Program öncesi 12 bin yıllık geçmişi olan Göbeklitepeyi ziyaret ettik ardından Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim çalışmalarını inceledik. Konservatuar Şube Müdürlüğünde müdürümüzden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bu güzel tarihi mekanda müzik eğitimi verilmesi çok güzel. Çalışmalardan dolayı arkadaşları tebrik ediyorum. Şanlıurfa tarım, tarih, müzik ve sanat merkezi noktasıdır" ifadelerini kullandı.