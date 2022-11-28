İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye - Suriye sınırında hava hareketliliği

Rusya’ya ait olduğu belirtilen helikopterler, Suriye’nin PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab (Kobani) kenti üzerinde devriye attı.

Rusya'ya ait olduğu belirtilen helikopterler, Suriye'nin PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab (Kobani) kenti üzerinde devriye attı.


Türkiye - Suriye sınır hattında hava hareketliliği yaşandı. Rusya'ya ait olduğu belirlenen 2 adet helikopter, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında yer alan PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab (Kobani) kenti üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi. Kentin doğusundan gelen helikopterler, sınır hattını izleyerek batıya doğru ilerledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.