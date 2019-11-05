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Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi başlıyor

Türkiye ve Rusya’nın ikinci kara devriyesi, Suriye’nin Ayn el-Arap bölgesinde yapılacak.

Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde yapılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin ikincisi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde yapılacak. Türk zırhlı birliklerine ait yaklaşık 5 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı İsmail köyündeki beton duvarlardan açılan kapıdan, Ayn el-Arap'a bağlı Mert Ismail köyüne geçecek. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşacak olan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından devriye faaliyetine başlayacak. Devriye için Rus askeri polisleri sınırın Suriye tarafında, Türk birlikleri ise Türkiye tarafında bekliyor

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