Türkiye Voleybol 1. Ligi

Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Hatay ekibi Payas Belediye 2011 takımı 3-0 mağlup ederek, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

11 Nisan Spor Salonunda oynanan mücadeleye iyi başlayan Akif Gürgen yönetimindeki ev sahibi Haliliye Belediyespor; 25- 10, 25- 11 ve 25-13'lük setlerle Payas Belediye 2011'i 3-0 mağlup etti.

Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 25'e yükselten Haliliye ekibi, ligin de 6'ncı sırasına yükseldi. Sezonun ikinci yarısını galibiyetle açmanın sevincini yaşayan Haliliye ekibi, Efeler Ligi hedefiyle ligdeki diğer maçlara odaklandı.

Haliliye Belediyespor, sezonun 15'inci haftasında 9 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00'da Rize deplasmanında Fındıklı Spor ile karşılaşacak.