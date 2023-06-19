Türkiye'de ilk defa bir kamu hastanesinde uygulandı

Türkiye'de ilk defa bir devlet hastanesinde endoskopik tüp mide işlemi, yani endoskopik sleeve gastroplasti uygulaması yapıldı.

Türkiye'de ilk defa kamu ve üniversite hastaneleri arasında Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan endoskopik tüp mide işlemi, yani endoskopik sleeve gastroplasti uygulaması başarıyla sonuçlandı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geliştirilen ve uygulanan bu işlem öncesinde Harvard'da ileri endoskopi eğitimi alan Doç. Dr. Cem Şimşek, 42 yaşındaki hastaya başarıyla uyguladı.

Endoskopik tüp mide işlemi, endoskopik ile ağızdan girilerek içeriden mideye dikiş atma esasına dayanıyor. Özel bir endoskopik kamera ve dikiş cihazlarıyla uygulanan işlem sonucunda mide, kalıcı olarak akordeon benzeri bir şekilde katlanarak küçültülüyor. Yaklaşık 1 ila1 buçuk saat aralığında süren işlem, hastaların aynı gün taburcu olabildiği endoskopi ünitesinde gerçekleştiriliyor.

İşlem hiçbir kesik içermediği için vücutta bir iz bırakmıyor. Hastaların mideleri kalıcı olarak küçültüldüğünde, açlık hissi azalıyor, daha hızlı doyuyorlar ve doygunluk hissi daha uzun sürüyor. İşlemin midede kalıcı etkileri, bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 fazla kilo kaybına yol açıyor. Bu kilo kaybının kalıcı olduğu ve hastaların 10 yıla kadar kilolarını koruyabildiği biliniyor.

İlk defa bir kamu hastanesinde uygulandı

Deprem bölgesinde gerçekleştirilen bu işlem, bölgedeki sağlık çalışanları ve hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı. Tamamen endoskopik gerçekleştirilen bu işlemin sağlık turizmine de önemli katkılar sunması bekleniyor. Şanlıurfa'daki merkez ayrıca ileri endoskopik yöntemlerle sindirim sistemindeki tümörlerin tedavisini, yutma ve sindirim sistemi hareket bozukluklarının tedavisini ve safra yolları, safra kesesi, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tedavisini gerçekleştiriyor.

Türkiye'de kamu ve üniversite hastanelerinde ilk defa uygulandığını söyleyen Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Bedri Caner Kaya, “Hastanemiz Gastroenteroloji Kliniğinde bir ilke imza atıldı. Kamu hastaneleri ve üniversiteler dahil olmak üzere Türkiye'de daha önce yapılmamış olan bir operasyon uygulandı. Bu operasyonda çift kanallı endoskopi cihazıyla beraber dikiş atabilen cihazların alımı sonrası ülkemizde kamu hastaneleri ve üniversitelerde ilk defa yapılmış olan endoskopik tüp mide operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonla beraber hastanemizde ve ülkemizdeki diğer kuruluşlar da bir genç hastamıza ilk defa cerrahiye ihtiyaç kalmadan endoskopik yolla son derece başarılı bir şekilde bu işlem uygulanmış oldu. Deneyimli gastroenteroloji uzmanlarımız sayesinde hastamız son derece başarılı bir operasyon sonrası şu anda sağlıklı bir şekilde servisimizde yatmaktadır” dedi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Bahattin Durak ise, “Hastanemiz Gastroenteroloji Kliniğinde son teknoloji cihazlarımızla birçok işlemi gerçekleştirmekteyiz. En son Türkiye'de ilk defa kamu ve özel üniversite hastanesinde bulunmayan endoskopik tüp mide operasyonu için çift kanallı endoskopi cihazını temin ettik. Beraberinde çift kanallı dikiş setini temin ettik. Cem hocam ile birlikte bu işlemi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmine katkıda bulunacak

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Şimşek de, “Devlet kamu ve üniversite hastanelerinde ilk defa yapılan endoskopik tüp mide işlemini bölüm sorumlumuz Dr. Bahattin Durak, Dr. Mahmut Polat ile beraber gerçekleştirdik. Ameliyatımızın adı endoskopik tüp mide, endoskopik sleeve gastroplasti olarak geçiyor. İlk defa Harvard'da geliştirilen bu işlemi ben buraya gelmeden örnek klinik eğitimini alarak ve ilk defa Şanlıurfa'da bugün yapma şansımız oldu. İşlemimizde sadece ağızdan endoskopik ve dikiş seti kullanarak ağızdan giriyoruz ve mideyi kendi içine katlayarak dikiyoruz. Herhangi bir içerden veya dışarıdan dikiş kesiği olmadığı için hastalar herhangi bir iz olmuyor. İşleme burada gördüğünüz endoskopi ünitesinde ayaktan yapıyoruz. Aynı gün hastalarımızı taburcu edebiliyoruz. Hastalarımız yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında yeni tekniklerle yüzde 30 varan, 50 kiloya varan kilo kayıpları sağlayabiliyoruz. Çok daha önemlisi elimizdeki verilerde bu kilo kaybının 10 yıla varan süre boyunca korunduğunu biliyoruz. Ameliyat olmayan ayaktan gerçekleştirilen işlem ile hem hastalarımıza oldukça fazla kilo kaybettiriyoruz, hem de komplikasyon yan etki riskini de oldukça azaltıyoruz. Aynı zamanda bu işlemin sağlık turizmi açısından katkı da bulunacağını düşünüyoruz” diye konuştu.