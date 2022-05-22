Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu

Türkiye'nin 81 ilinin kendine has yöresel ürünleri ve kültürü Şanlıurfa'da düzenlenen programla bir araya getirilerek ülkenin mozaiği oluşturuldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin 81 ilinin yöresel kıyafetleri, tarihi ve kültürel yönleri bir araya getirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Eyyübiye Cumhuriyet İlkokulunun ortaklaşa hazırladığı etkinlikte 81 ilin standı yer aldı. Yöresel kıyafetlerle stantları tanıtan minikler, çeşitli gösteriler de sergiledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ile birlikte farklı şehirlerin farklı yöresel ürünlerinin sergilendiği etkinliğin açılışını gerçekleştirdi. Stantları tek tek dolaşan katılımcılar, farklı illerdeki kültürleri bir arada görme imkanı elde etti.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül miniklerle yakından ilgilendi

Açılışın ardından stantları gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, miniklerden illerin kültürleri hakkında bilgi aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, daha sonra çocukların gösterilerini izledi.