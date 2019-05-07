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Türkiye'nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suriyeli mültecilerin kaldığı Suruç Çadır Kent Geçici Barınma Merkezi boşaltılmaya başlandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriyeli mültecilerin kaldığı Suruç Çadır Kent Geçici Barınma Merkezi boşaltılmaya başlandı.


Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin kaldığı Türkiye'nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor. AFAD koordinasyonunda Suruç'ta kurulan çadır kente, Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine sığınan Suriyeliler bulunuyor. 35 bin kişilik çadır kentte Suriyeli sığınmacılar taşınmaya başlanırken, merkezin 21 Haziran tarihine kadar tamamen boşaltılması bekleniyor.

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