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Türkiye'nin en genç il başkanından öğrencilere menemen

Türkiye’nin en genç il başkanı olan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, öğrenci evini ziyaret ederek menemen yaptı.

Türkiye'nin en genç il başkanı olan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, öğrenci evini ziyaret ederek menemen yaptı.


Türkiye'nin en genç AK Parti İl Başkanı olan Bahattin Yıldız, Harran Üniversitesinde okuyan öğrencilerin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı daveti kırmayan Yıldız, ev adreslerini öğrenip akşam yemeğinde misafirleri oldu. Kolları sıvayan genç il başkanı, öğrenciler için acılı Urfa isotundan menemen yaptı. Daha sonra menemeni öğrencilerle birlikte yiyen Yıldız, üniversitede okuduğu dönemden kalan anılarını anlattı. Oldukça neşeli geçen yemeğin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, beraberindekilerle birlikte öğrenci evinden ayrıldı.

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