Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa

Türkiye'de 2017'de olduğu gibi 2018 yılında da en genç nüfus oranına sahip il Şanlıurfa oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2018'de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,3 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 43,9 ile Şırnak ve yüzde 42,5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 16,7 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olarak tespit edildi.

Yaş ortalaması yüzde 20,7 ile Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili konumunda olan Şanlıurfa'da gençler, en çok iş ve eğitim konularında yatırımların yapılmasını istedi.