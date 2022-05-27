Türkiye'nin sayılı trafik eğitim merkezinde önemli etkinlik

Türkiye Sigorta Birliği tarafından her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan "Sigorta Haftası'' çerçevesinde uzmanlar tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi'nde öğrencilere araç sigortasının önemi anlatıldı.

Her yıl Mayıs ayının son haftasında Türkiye genelinde kutlanan “Sigorta Haftası” çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi'nde öğrencilere araç sigortasının önemi konusunda bilgiler verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut'un da katıldığı etkinlikte öğrencilere eğitim seti hediye edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Eğitim Merkezi'nin bölgeye ve diğer illere örnek teşkil ettiğini anlatan TOBB Sigorta İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, başka illerde yapacakları etkinliklerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Trafik Eğitim Merkezini anlatacaklarını söyledi. Korkut, “Gerçekten gurur verici bir durum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir faaliyetinin olması gerçekten beni umutlandırdı. Biz görmüş olduğumuz ve görsel de fotoğraflarını aldığımız bu eğitim sahasının gittiğimiz diğer illerde de bunu örnek teşkil ediyor. Bu gibi merkezlerin çoğalması konusunda ve gençlerin de gelecekte hayata hazırlanmaları ve trafikte daha az kazasız günler yaşanması adına çok önemli bir proje olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.