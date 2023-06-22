Turnuvadan başarıyla dönen sporculara altın hediyesi

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçesi olan Eyyübiye'de, gençlerin eğitimde ve sporda başarılı olmaları için belediye bütçesinin önemli bir kısmını bu yöndeki yatırımlara ayıran Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında şampiyonluklar elde eden genç sporcuları makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

Yerel, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceler yaparak Şanlıurfa'nın ve ülkemizin gururu olan Eyyübiye Belediyespor Kulübünün genç sporcuları, Başkan Mehmet Kuş'u makamında ziyaret ederek madalyalarını takdim etti. Genç sporcular ve antrenörleriyle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Kuş, başarılarının devamı için gerekli tüm desteği vermeye devam edeceklerini söyleyerek, şampiyonları altınla ödüllendirdi.

Kabulünden dolayı Başkan Kuş'a teşekkür eden sporcu ve antrenörler, yerel ve ulusal müsabakalarda elde ettikleri başarıların üzerine artık Avrupa ve dünya şampiyonlukları eklemek için mücadele ettiklerini, milli takım formasıyla çıktıkları müsabakalarda hem Şanlıurfa'nın hem de Türkiye'nin gururu olmak istediklerini söyledi.

Eyyübiye Belediyesi Ak Evler Spor Salonlarında yetenekleri keşfedilerek desteklenen ve Eyyübiye Belediyespor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan Mazlum Çiftçi, 6-8 Nisan 2023 tarihleri arasında Samsun'da yapılan Yaşar Doğu U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında 55 kiloda Türkiye şampiyonu olmuş ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmişti. Anadolu Yıldızlar Liginde müsabakalara katılan Servet Çiftçi 48 kiloda Türkiye Şampiyonu, 25-30 Nisan 2023 tarihlerinde Denizli ilinde yapılan Minik Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında ise Hamza Ataş 45 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak Şanlıurfa'nın göğsünü kabartmıştı.