Üç günde 2 bin kişiyi arayan dolandırıcılar 8 milyon liralık vurgun yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde üç günde 2 bin kişiyi arayan 4 dolandırıcı, 8 milyon liralık vurgun yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Akçakale ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 3 günde 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla arayan 4 zanlının yakalanması için harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, A.T., İ.T., M.T. ve A.T. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 3 tablet bilgisayar, adres sorgusu programı bulunan 1 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 13 sim kart, 23 flaş bellek, 2 kurusıkı tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.