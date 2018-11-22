Uclg Mobilite Şanlıurfa Ulaşım Zirvesi sona erdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde farklı ülkelerden 400 Ulaşım uzmanı ve ulaşım bürokratının katılım ile başlayan Uclg-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi ikinci gün oturumlarının ardından tamamlandı.

Mısır Ulusal Ulaşım Enstitüsü Dekanı ve Dubai toplu taşıma uzmanı olan Prof. Dr. Khaled Abbas'ın moderatörlüğünde başlayan zirvenin ikinci günü oturumlarında Akıllı Ulaşım programı, Ulaşım Finansman, Yönetim ve İşletme konuları, Çevre Dostu Ulaşım, Orta Doğu Bölgesi Şehirlerinde Ulaşım konularında oturumlar düzenlenerek toplu taşımayı yaygınlaştırma sorusuna cevap arandı.

Orta doğu bölgesi şehirlerinde ulaşım konusundaki iyi uygulamaların görüşüldü zirvenin kapanış konuşmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini temsilen Ulaşım Dairesi Başkanı Can Hallaç sunumlarını gerçekleştirdi.

Ulaşımda emsal niteliğinde uygulamaları ile birçok ödüle layık görülen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım konusundaki yenilikçi çalışmalarını ve yol haritasını anlatan Hallaç, Şanlıurfa'nın ulaşım master planı hakkında bilgi verdi.

Zirvenin son günü ise, Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesine katılan uluslararası misafirler teknik gezi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini göreceklerdir. Yine aynı gün Şanlıurfa yerelindeki stk'lar, ilgili ve sorumlu kurum ve kuruluşlarımızdan uzmanların katılacağı “Şanlıurfa'nın Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Bu çalıştay ile Şanlıurfa ulaşımını birçok boyutu ile masaya yatırılarak, sorun ve çözümleri detaylı istişareler gerçekleştirilecek.