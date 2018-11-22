Ulaşım uzmanları Şanlıurfa'yı gezdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, UCLG-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirve Toplantısına katılan ulaşım uzmanlarına Urfa'nın tarihi yerlerini gezdirdi.

Şanlıurfa'nın ulaşım sorunlarına çözüm bulmak adına Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (Uclg-Mewa) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, toplantıya katılan ulaşım uzmanlarına Şanlıurfa'nın tarihi ören yerlerini ve turistik mekanlarını gezdirdi. Göbeklitepe Ören Yeri, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi, Eyyüp Peygamber Sabır Makamı, Balıklıgöl ve tarihi çarşıları gezen ulaşım uzmanları Büyükşehir Belediyesi'ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Şanlıurfa'ya bir kez daha geleceğini söyleyen Ulaşım Uzmanı David Bull,"Şanlıurfa'dan çok etkilendim. Urfa'daki ulaşım konusundaki yapılan çalışmalardan ve ulaşım toplantısından da memnun kaldım. Şanlıurfa ilerde çok büyük bir turist merkezi olacak. Şanlıurfa'nın ulaşım yatırımına daha fazla ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Şanlıurfa'ya tekrar geleceğim. Bir dahaki gelişimde eşim ve ailemle geleceğim ve Urfa'nın tarihini onlara da göstermek istiyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Emniyet ve Yetkilendirme Daire Başkanı İlksen Tavşanoğlu ve Raylı Sistemler Şube Müdürü Hülya Akboyraz da, Büyükşehir Belediyesi'ne misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler.