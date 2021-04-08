Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğinin (AUSDER) "Ulaşımda aklın yolu ödülleri" sahiplerini buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Görev ve personel yönetim sistemi" yazılımı ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Farklı disiplinlerde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında köprü görevi üstlenerek aynı platformda buluşmalarını, aralarındaki ilişkileri ve sektörü geliştirmeyi sağlamayı amaç edinen AUSDER'in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri yarışmasından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ödülle döndü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen "Görev ve Personel Yönetim Sistemi" yazılımı ile bir ay gibi bir sürede sinyalizasyon arızalarında yüzde 46' azalma meydana gelirken belirlenen arızalara ise ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Rekor katılımın gerçekleştiği 2021 Ulaşımda Aklın Yolu ödüllerinde Başkanlığını Doç. Dr. Ahmet Yazıcı'nın yaptığı ve Erol Yanar Esma Dilek, Serhat Melik, Berrin Benli, Cem Vedat Işık ve Selman Demirel gibi önemli sektör temsilcileri ve yöneticilerinin katıldığı jüri bu senenin kazananlarını belirledi. Ödüle layık görülen kurumlara ödülleri, 4-5 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek 8. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarında gerçekleştirilecek Ödül Töreni ile takdim edilecek.