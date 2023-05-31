Ulaşımda belediyecilik ödülünü Beyazgül aldı

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğinin (AUSDER) "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri " sahiplerini buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Trafik Güvenliği Analiz Platformu" yazılımı ile Belediyecilik ödülüne layık görüldü. Başkan Beyazgül ödülü İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölüm Başkanı Mustafa Ilıcalı'dan aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AUS Türkiye Kuruluşu bu yıl Belediyecilik Ödülünü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verdi. Trafik Güvenlik Analiz Platformu, Envanter Yönetim Sistemi, Trafik Yönetim Sistemi, Levha Yönetim Sistemi gibi geliştirdiği birçok yazılım ile Ulaşımı Akıllı hale getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Özel ve yerel kamu kurum ve kuruluşlar arasında köprü görevi üstlenerek aynı platformda buluşmalarını ve sektörü geliştirmeyi sağlamayı hedef edinen AUSDER'in bu yıl altıncısını düzenlediği Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri yarışmasından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ödülle döndü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen " Trafik Güvenlik Analiz Platformu, Envanter Yönetim Sistemi, Trafik Yönetim Sistemi, Levha Yönetim Sistemi ile Belediyecilik Ödülü'ne layık görüldü.

2023 Ulaşımda Aklın Yolu ödüllerinde önemli sektör temsilcileri ve yöneticilerinin katıldığı jüri bu senenin kazananlarını belirledi. Ödüle layık görülen kurumlara ödülleri,30 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen AUS Türkiye 5. Olağan Genel Kurulunda teslim edildi.