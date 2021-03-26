Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Beyazgül'ü makamında ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çevik Kuvvet Köprülü kavşağının açılışını gerçekleştirmek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Karaismailoğlu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi hatıra defterini imzalayan Bakan Adil Karaismailoğlu ardından Beyazgül ile birlikte toplantı salonuna geçerek Şanlıurfa'ya yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı. Beyazgül Şanlıurfa'da yapılan hizmetler noktasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hayata geçirilen ve tamamlanma aşamasındaki projeleri içeren bir sunum da yaptı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Şehrimize bugüne kadar yapılan yatırımlar için bakanımıza teşekkür ediyorum. Geniş bir yüz ölçümü olan şehrimizin ve yoğun nüfusu olan bu şehrimizin ihtiyaçları elbette ki devam etmektedir. Biz şuna inanıyoruz turizmde ve tarımda cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Aynı zamanda tarıma bağlı sanayide de cazibe merkezi olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun ülkemize vereceği katılar elbette ki çok büyük olacaktır” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ziyaretinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Zemzem Gülender Açanal, Ahmet Akay, Mehmet Ali Cevheri, Halil Özşavlı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk ve meclis üyeleri eşlik etti.