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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Şanlıurfa'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi inceleme ve açılış için Şanlıurfa’ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi inceleme ve açılış için Şanlıurfa'ya geldi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışını yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bir dizi temasta bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Karaismailoğlu'nu havalimanında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa milletvekilleri Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli karşıladı. Karaismailoğlu, kentte ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine yaptı.

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