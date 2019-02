Ulu çınarlara doğum günü sürprizi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı'ndan (YADES) yararlanan 300'e yakın yaşlı vatandaşın doğum günü kutlandı.

Şanlıurfa'da her yaştan vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek için fiziki projelerden sosyal hayata yönelik uygulamalarına kadar her alanda çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, bünyesindeki YADES projesinden yararlanan 300'e yakın vatandaşa doğum günü sürprizi düzenledi.

Etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir yönetimi, Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, yaşlı vatandaşlar ve aileleri katıldı. Engelli koordinasyon merkezinde düzenlenen etkinlik ilk olarak büyükşehir belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin oyunu ile başladı. Ardından yine büyükşehir belediyesi sıra gecesi ekibinin türküleri ile devam eden etkinlikte yaşlı vatandaşlar ve aileleri, türkülere hep birlikte eşlik etti.

Herşeyimizi büyüklerimize borçluyuz

Etkinlikte daha sonra bir konuşma yaparak YADES projesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Çiftçi, "Biz, ecdadını bilen bir nesiliz ve bu mantığı gelecek kuşaklara aşılamamız lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman dediği gibi İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte bu bilinçle attığımız her adımda insan odaklı çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz, yaşlısıyla, genciyle her yaştan insanı ile her zaman büyük bir aileyiz. Bu ailenin birlikteliğini sağlayan her vatandaşıma da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Çiftçi'nin ardından bir konuşma yapan Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, büyükşehir belediyesinin YADES projesi ile çok geniş bir kesime ulaştığını ve uygulamayı takdirle takip ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, projeden yararlanan 100 yaşını aşmış 3 vatandaşa hediyeler verdi ve ardından tüm katılımcıların eşliğinde doğum günü pastası kesildi. Asırlık çınarlarla birlikte pasta kesen Çiftçi, yaşlıların ellerini öperek nice yıllar diledi. Yaşlı vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirerek sohbetler eden Çiftçi, etkinliğin ardından şehir genelindeki çalışmaları takip etmek üzere merkezden ayrıldı.

Yades projesi

Büyükşehir elediyesi tarafından devam eden yaşlı destek programı (YADES) kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik her türlü yardım ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Ev tadilatlarından, malzeme desteğine, il ve il dışı gezilerinden kültür ve sanat eğitimlerine kadar geniş bir alanda kursların düzenlendiği projeye vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.