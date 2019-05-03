Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki 188 kilometrelik Mardin-Şanlıurfa etabı, Göbeklitepe Kavşağı'nda son buldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle düzenlenen turun ikinci günündeki Mardin-Şanlıurfa etabı, Göbeklitepe Kavşağı'nda son buldu.

Etapta, milli takım sporcusu Cebrail Şeker birinci, Sırbistan Milli Takımı'ndan Stefan Stefanovic ikinci, Torku Şekerspor'dan Muhammed Selçuk ise üçüncü oldu. Turun genel klasmanında, Minsk Cycling (Belarus) takımından Samoilau Branislau birinci, Vib Sport (Bahreyn) takımından Anass Ait el Abdia ikinci, Bike Aid (Almanya) takımından Adne Van Engelen de üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep güzergâhında 620 kilometre pedal çevirip, 5 Mayıs Pazar günü turu tamamlayacak.

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı yarın Gaziantep'te gerçekleştirilecek.