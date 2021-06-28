Üniversite adayı öğrencilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa'da üniversite sınavına giren lise öğrencileri, “Katarlı gençler, ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” başlıklı bir haber üzerinden hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gençler adına açıklama yapan öğrenci Ayşe Nacar, üniversite sınavından 1 gün önce ortaya atılan "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" haberinden olumsuz etkilendiklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranmasından dolay duydukları olumsuzluğu dile getirdi.

Ucuz bir siyasete malzeme olduklarını, bunu asla unutmayacaklarını dile getiren Nacar, yalanı ortaya atan yayın organlarının bunları yaymaktan ve gençlerin kafasını karıştırmaktan çekinmediklerini, 27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzelttiklerini hatırlattı.

Yapılan haberlerin kendilerini çok mağdur ettiğini vurgulayan Tufan, "CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız. Gençlerin “Özür dile” çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri “trol” olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" ifadelerini kullandı.