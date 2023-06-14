Üniversite adayları için moral gecesi

Eyyübiye Belediyesi tarafından sağlanan imkanlarla üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, sınava kısa bir süre kala moral gecesinde stres attı. Yemek ve tatlı ikramının ardından canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek moral depolayan üniversite adaylarına hitaben birer konuşma yapan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, gençlerin başarılı olması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda başarılar dilediler. Eyyübiye Belediyesi'nin Onikiler Sınav Hazırlık Merkezi ve eğitim otaklarında verilen eğitimlere katılan yüzlerce öğrenci üniversite hayallerine kavuşmuştu. Eylül ayı başından itibaren hizmete sunulan Yenice Sınav Hazırlık Merkezi ile yaklaşık bin genç üniversite sınavlarına Eyyübiye Belediyesi'nin sağladığı imkânlarla hazırlandı. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, gençlere yönelik pozitif yöndeki uygulamalarına devam edeceklerini her fırsatta dile getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yapımını tamamladığı ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Süleymanşah Gençlik Merkezi ile birlikte her yıl 2 binin üzerinde genç, üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanma imkanına kavuşacak.

Haleplibahçe Eğitim Otağı bahçesinde düzenlenen moral gecesine, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, eğitim otaklarında öğrencilere yıl boyu destek veren öğretmenler ve sınava katılacak öğrenciler katıldı.