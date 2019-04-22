Üniversite öğrencileri köy okulunu onardı

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Siverek'te bir köy okulunun onarım işlerini yaparak, okula yepyeni bir görünüm verdi.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Şule Kapkı öncülüğünde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gelen 55 Üniversite öğrencisi, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamından merkeze bağlı Kesmekaya ilkokuluna gelerek, onarım çalışması başlattı. Öğrenciler okulu temizleyip, duvarlarını boyadılar. Ayrıca okulun elektrik tesisatını yenileyerek, ihtiyaç duyulan yerlere sıva yapan üniversite öğrencileri, aynı zamanda okul bahçesinde çocuklarla vakit geçirdi. İki gün süren onarım çalışması sonrasında, okulun açılışı için Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in katılımıyla program düzenlendi. Açılış programında kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "İstanbul'dan buraya kadar gelip, bir köy okulunu onaran değerli öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, Siverek adına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesi güzel çalışmalar bizi geleceğe yönelik daha da fazla umutlandırıyor" dedi

Program sonrasında Kaymakam Mustafa Çiftçiler öğrencilere yaptıkları çalışmalar için, plaket vererek hatıra fotoğrafı çekti.

Programa Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri, Siverek Belediye Başkanı Hasan İzol hazır bulundu.