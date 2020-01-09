Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine destek

Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşan Gülümseyen Gözler Kulübü, Altınahır İlkokulu'nda kütüphane kurarken Taşhan İlkokulunda ise öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üniversite öğrencileri, bir köy okulunda kütüphane bulunmadığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen öğrenciler,bağışlarla topladıkları kitap ve kırtasiye malzemeleriyle Siverek Altınahır İlkokulunu donatarak minik öğrencileri sevindirdi.Yaklaşık binüçyüz kitabın okula bağışlanmasına vesile olan Gülümseyen Gözler Kulübünden 32 öğrenci,kitaplık kurulumunun ardından çeşitli görsel etkinliklerle çocukları eğlendirdi.

Yine Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gülümseyen Gözler Kulübüöğrencileri,Siverek ilçesinde bulunanTaşhan İlkokulunda eğitim gören 170 öğrenciye ayakkabı, giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu. EtkinliğeSiverek Uygulamalı Bilimler FakültesiDekanı Prof. İbrahim Hayoğlu, Gülümseyen Gözler KulübüDanışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Hasan Bardakçıve fakülte sekreteri Mustafa Karadağlı katıldı.

Kulübün adında da belirtildiği üzere gülümseyen gözler görmenin mutluluğunun tarifsiz olduğunu belirten Kulüp Danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Hasan Bardakçı “Kulüp olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Millet olarak yardımlaşma ve paylaşma kültürüne sahibiz. Bölgemizin sosyo-ekonomik durumu gereği de bu tarz projelere ağırlık veriyoruz. Birçok Sivil Toplum Kuruluşları bize destek sözü verdiler. Her ay bir köy okulumuzda böyle etkinlikler düzenleyeceğiz”dedi.