Üniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecek

Sınav puanlarına göre ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleştirmek için yurt içi ve dışı sınav merkezlerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılacak olan sınav, 8 Şubat 2020 Cumartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye'de bulunan çok sayıda üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanıyor.

Yurt içinde İstanbul, Ankara, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, yurt dışında ise Suriye'nin Cerablus, El-Bab, Resülayn, Telabyad kentleri ile Somali, Azerbaycan, Almanya, Suudi Arabistan ve İran'da yapılması öngörülen HARRANYÖS-2020, Türkiye'de 70 üniversite tarafından kabul ediliyor. Sınav hakkında detaylı bilgiye http://uok.harran.edu.tr/ adresinden ulaşılabilinir.

Her geçen gün Harran Üniversitesi'ne olan ilginin arttığını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Yabancı uyruklu öğrenci sınavımızın sorularının hazırlanmasından sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları üniversitemizin akademisyenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğümüz disiplinli çalışmaları ile ulusal ve uluslararası güvenirlilik açısından kendisini kabul ettirmiştir. Geçen yıl düzenlediğimiz sınavımıza giren adaylar bizden aldıkları sınav sonuçları ile 65 üniversiteye başvuru yapabildiler. Geçerliliğini ve güvenilirliğini ispatlayan HARRANYÖS sınavımızın sonucuna göre bu senede adaylar 70 Türk üniversitesi arasından tercih yapabilecekler” diye konuştu.