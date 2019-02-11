Üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim seti

Haliliye'de eğitim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversiteye hazırlık kurslarına katılan bin 400 öğrenciye eğitim seti dağıtıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye bünyesinde çeşitli sınavlara çalışan öğrenci ve mezunlara yönelik hizmet veren Eğitim ve Gençlik Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim çalışmalarına ve gençlere büyük önem veren Başkan Demirkol'a Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural eşlik etti. Başkan Demirkol, Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversite hazırlık kurslarına katılan bin 400 öğrenciye TYT ve AYT hazırlık kitap setleri dağıttı. 2014 yılından bu yana belediyenin vazifesinin sadece temizlik, yol ve park yapımı olmadığının bilincinde olarak çalıştıklarının altınız çizen Başkan Demirkol, eğitimden sağlığa kadar birçok konuda çalışma yaptıklarını belirtti. Demirkol, "Temel belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkan konularda özellikle eğitimde bütçemiz yok, personelimiz yok demedik. Sizler için bu gençlik merkezlerini açtık hamdolsun bu gençlik merkezlerimizden faydalanan gençlerimiz üniversiteleri kazandı. Yine burada eğitim gören ortaöğretim öğrencileri de istedikleri liselere yerleşmeye hak kazandılar. Sevgili gençler sizler bizim için çok kıymetlisiniz ve bizler ailelerinizin umudu gençler olarak, milletimizin geleceği gençler olarak en iyi şekilde yetişmenizi istiyoruz. İlimde, bilimde ve teknolojide en iyi şekilde yetişmenizi istiyoruz. Bu hususta eğitim kadrolarımızda ki öğretmenlerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 2014 yılından bu tarafa iş birliliği yaptık. Allah sizlere zihin açıklığı versin, Allah bahtınızı açık etsin, bu anlamdaki çalışmalarımızda her zamanda yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Vural'ın şahsında tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Sizlere ve tüm Haliliye halkına saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kulandı.

Eğitim ve gençlik merkezinde üniversiteye hazırlanan gençler ise Haliliye Belediyesi tarafından verilen eğitimin ve hizmetin önemine dikkat çekti. Öğrenciler, hizmetler ve sunulan imkanlar için Demirkol'a teşekkür etti.