Üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak desteği

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozova Belediyesi iş birliği ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kursunda eğitim gören öğrencilere eğitim seti hediye edildi. Öğrencilerle bir araya gelerek eğitim seti hediye eden Belediye Başkanı Suphi Aksoy, burada öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Üniversite hazırlık kursiyerleri ile sohbet eden Başkan Aksoy, “Sizlerin daha iyi bir üniversitede eğitim alabilmeniz adına başta şahsım olmak üzere belediye olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizler bizim için çok önemlisiniz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin iyi bir eğitim alarak başta ülkemize, milletimize, memleketimize, hizmet edecek, iyi bir kariyer edinerek iyi bir görevde olmanız elbette ki bizleri memnun edecek ve gururlandıracaktır. Eğitim alanında tüm desteğimiz sizlerledir. Sizden tek bir isteğim var, çok çalışıp çok güzel bir üniversitede en iyi eğitimi almanız ve milletimize hizmet etmenizdir. Şunu hiçbir zaman unutmayın, her zaman yanınızda olacak sizlere her türlü desteği verecek bir ağabeyiniz olduğunu unutmayın. Şimdiden gireceğiniz TYT, AYT sınavında başarılar diliyorum” diye konuştu. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abdusselam Öncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Yarbuğlubaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sait Boybey ile birlikte, üniversiteye hazırlık kursunda eğitim gören öğrencilere eğitim setleri hediye edilerek başarı dileklerinde bulundu.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ise, göreve geldiği ilk günden bugüne kadar her zaman yanlarında olan, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un bugün kendilerini bir kez daha mutlu ettiğini belirterek, “Bugün eğitimimiz alanında en büyük eksikliğimiz olan eğitim setlerini bize hediye eden başta Belediye Başkanımız Suphi Aksoy olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim setlerinin yanı sıra sınav tarihine kadar belediye tarafından çeşitli deneme sınavları yapılmaya devam edileceği öğrenildi.