Ünlü yazar Şanlıurfalılarla buluştu

Türkiye'nin tanınan ve sevilen bir ismi olan Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün davetlisi olarak Şanlıurfa'ya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Edebiyat Günleri” kapsamında, Şanlıurfalılarla buluşan İnanç, söyleşide Şair Nabi ve Şanlıurfa edebiyatını konuştu. Şanlıurfalıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Yazar Hayati İnanç, engin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk ve çok sayıda davetli katıldı.

Hayati İnanç'ın söyleşileriyle huzur buluyoruz

Davetini kırmayarak Şanlıurfa'ya gelen Hukukçu-Yazar Hayati İnanç'a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Her fırsatta oturup söyleşilerini dinlediğimizde huzur bulduğumuz isim olan İnanç'ı şehrimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi ile program öncesinde yaptığımız söyleşide hocamızın divan edebiyatına olan ilgisinin nasıl başladığını konuştuk. Hocamızın okyanuslar kadar geniş bir bilgi birikimi var. Onlardan bize sadece kesitler aktarıyor" dedi.

Şanlıurfalılara bir selamlama konuşması yapan AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise "Eyyübiye 3'üncü Olağan Kongresi için kente geldim. Böylesi güzel bir etkinlikte hemşehrilerim ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Hayati İnanç, hocamızı sosyal medya ve televizyonlardan takip ediyor oldukça seviyoruz. Onun sohbetleri izlendiğinde biz de evde adeta hayat duruyor. Böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şanlıurfalılar Yazar İnanç ile divan edebiyatına doydu

Şanlıurfa'nın ve Şair Nabi'nin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu aktararak söyleşisine başlayan Yazar Hayati İnanç, Şair Nabi'yi çocukluğundan bu yana takip ettiğini aktardı. Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşarak kendisini sevdiren isim olan İnanç, gecede şiirle birlikte ilahi aşkı da inceleyerek divan edebiyatından önemli örnekler verdi. Katılımcıların büyük beğeni ile dinlediği İnanç, programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şair Nabi'nin adeta bir mektep olduğunu belirten İnanç, "12-13 yaşlarında ilk defa Şair Nabi'yi bana anlattılar, onun beyitlerini duydum ve çok heyecanlandım. Daha sonra İstanbul'da çok güzel insanların beraber olduğu bir ortamda kapının üzerine yazılan iki mısrayı gördüm o da Şair Nabi'dendi. "Sakın terk-i edepten, kûy-i mahbûb-ı Hüdâdır bu! Nazargah-i ilahîdir, Makam-ı Mustafadır bu" şeklindeydi. Şair Nabi işte bu yüzden tam bir mekteptir. O Mektebin talebeleri bugün bile var. Vefat edeli 308 sene oldu. Peşinden giden, onu izleyen ve takip eden o kadar çok insandan bahsedebiliriz ki şair olarak en az bir kaç yüz isim zikredebiliriz. Onunla birkaç ay bir arada olanlar divan edebiyatında söz sahibi olurdu." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa yine şanına yakışır bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

Söyleşisi boyunca, Şair Nabi ve Divan Edebiyatından önemli mısralar aktaran ve katılımcılarla sohbet eden Yazar Hayati İnanç, "Fırsat buldukça Şanlıurfa'ya geliyorum. Şanlıurfa, yine şanına uygun bir program icra etti. Pandemi sürecinde olunmasına rağmen böylesine heyecanlı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi sürecinden dolayı yeni normalleşmeye uygun yapılan etkinlikte katılımcılar, maske+sosyal mesafe kurallarına uygun olarak etkinlik alanında yerlerini aldı. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül gecenin anısına Yazar Hayati İnanç'a Hüsnü Hat yazılı bir tablo hediye etti.