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Urfa isotu ve çiğ köftesi Gastroantep Festivali'nde yoğun ilgi gördü

Gaziantep’te düzenlenen Gaziantep Gastronomi Festivali’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep'te düzenlenen Gaziantep Gastronomi Festivali'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Gastronomi Festivali'nde yerini aldı. Festival ilk olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız'ın da katılım gösterdiği kortej yürüyüşü ile başladı. Antep Kalesi önünde başlayan kortej yürüyüşü öncesi sanatçı Kutsi mini bir konser verirken, festivalde Şanlıurfa rüzgarı esti. Şanlıurfa yöresine ait yemeklerin ve damak tadından örneklerin sergilendiği stantta ikramı yapılan çiğköfte ve peynirli helvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde büyükşehir belediyesi özellikle Göbeklitepe'nin tanıtımına da ağırlık verirken, Göbeklitepe'ye yönelik bilgi içeren materyaller vatandaşlara dağıtıldı.

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