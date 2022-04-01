Urfa'nın düşman işgalinden Kurtuluş'u etkinlikleri başladı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümünü nedeniyle düzenlenen kurtuluş koşusu kupasını Bozkara kazandı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Kentte 12 gün sürecek olan etkinlikler Şanlıurfa Hipodromunda kurtuluş koşusu düzenlendi. Şanlıurfa Hipodromundaki yarışta atlar kurtuluş kupası için koştu. 10 atın yarıştığı 5. koşuda 1200 metrelik kum pistte 59 kiloda Jokey İsa Akyavuz'un biniciliğini yaptığı Bozkara adlı at, kurtuluş koşusunun kazananı oldu.

Kurtuluş etkinlikleri Göbeklitepe'de başladı

Yıldönümünü etkinlikleri, Göbeklitepe ve Hipodrom'da düzenlenen bando konseri ile başladı. Urfa kurtuluş günleri nedeniyle düzenlenen 12 bin yıllık tarihi ile insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe'de bando takımı tarafından konser verildi. Düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfalılarla buluşan bando takımı daha sonra hipodromda konser verdi. Hipodromda düzenlenen konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.