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Uyuşturucu ile yakalandı, “Adam öldürmüşüm” diye tepki gösterdi

Şanlıurfa’da üzerinde uyuşturucu ile yakalanan kadın, kendisini çeken gazeteciye bileklerindeki kelepçeleri gösterip “Adam öldürmüşüm” diyerek tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucu ile yakalanan kadın, kendisini çeken gazeteciye bileklerindeki kelepçeleri gösterip “Adam öldürmüşüm” diyerek tepki gösterdi.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ö.Y. isimli şüpheli kadını durdurup üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada kadının üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"Adam öldürmüşüm"


Hakim karşısına çıkartılan Ö.Y. hakkında tutuklu yargılanma kararı verildi. Elleri kelepçeli olarak polis eşliğinde adliyeden çıkartılan Ö.Y. kendisini çeken gazeteciye kelepçeleri göstererek “Adam öldürmüşüm” diye tepki gösterdi.


Ö.Y. cezaevine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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