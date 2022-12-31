Uyuşturucu madde ile yakalanan kadın tutuklandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan kadın tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan kadın tutuklandı.
Ceylanpınar ilçesinde, yeni yıl tedbirleri çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada, Ö.Y. isimli kadın şüphe üzerine durdurularak arandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde çıkan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.