İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede durumundan şüphelenilen Y.A. ve İ.Ç.'yi durduran ekipler, şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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