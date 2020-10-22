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Uyuşturucu satıcılarına eşzamanlı operasyon

Şanlıurfa’nın merkez 3 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen drone destekli eşzamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez 3 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen drone destekli eşzamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa'nın merkez 3 ilçesi Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü'de drone destekli düzenlenen eşzamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 3 paket halinde 18 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde 43 gram esrar maddesi, 2 paket halinde 3 gram bonzai, 70 gram eroin maddesi ile bir adet av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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