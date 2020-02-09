İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3 paket 25 gram ağırlığında eroin maddesi ve 8 adet uyuşturucu hap yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.