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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 tutuklama

Şanlıurfa’da 2020 yılı Ocak ayı itibariyle “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanan zanlı sayısının 60 olduğu açıklandı.

Şanlıurfa'da 2020 yılı Ocak ayı itibariyle “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanan zanlı sayısının 60 olduğu açıklandı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, “Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün tutuklanan 6 zanlı ile birlikte 2020 yılı Ocak ayı itibariyle “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan toplam tutuklama sayısının 60 olduğu belirtildi.



3 zanlı suçüstü yakalandı


Kentte çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 uyuşturucu tacirini suçüstü yakaladı. Yakalanan zanlıların üzerinde 163 adet ectasy hap, 478 adet captagon hap, 140 lira para ile ele geçirildi. Kentte uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli 1 araç içerisinde 2 paket halinde 51 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 3 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüpheli 6 şahsın çıkarılmış oldukları adli mercilerce "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 6 şüpheli ile birlikte, 2020 yılı Ocak ayında uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan şahıs sayısının 60'a ulaştığı açıklandı.

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