Uyuşturucu taşıyan şahıs ilçe girişinde gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde getiren şahsı yolda gözaltına aldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde getiren şahsı yolda gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.E.A. isimli şahsın ilçeye uyuşturucu getirdiği bilgisini aldı. İlçe girişinde bekleyen polis ekipleri, şahsı durdurup üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada 11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.