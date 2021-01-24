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Uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9’u tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 parça halinde 101 gram bonzai, 10 parça halinde 6 gram metamfetamin maddesi, 5 kilogram esrar maddesi ve 1 kilo 750 gram ağırlıktaki 10 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 11 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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