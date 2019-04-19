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Uyuşturucu ticaretine aksiyon filmi ile dikkat çektiler

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 35 kişilik amatör oyuncu ekibi, uyuşturucu ticaretini anlatan aksiyon filmi çekti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 35 kişilik amatör oyuncu ekibi, uyuşturucu ticaretini anlatan aksiyon filmi çekti.


Viranşehir'de öğretmen, öğrenci ve esnafın da aralarında bulunduğu 35 kişi, uyuşturucu ticaretine dikkat çekmek amacıyla 'Kırmızı Taş' isimli aksiyon filmi çekti. Viranşehir'e yerleşen Suriye uyruklu Zakaria Saqr'ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekim ve montajı 9 ayda tamamlandı. Sosyal medyada yayınlanan fragmanı ile ilgi toplayan filmin görüntü yönetmenliğini yapan öğretmen Hüseyin Demirtaş, 'Yerli ve milli' olarak tanımladığı çalışma ile insanları uyuşturucudan uzak tutmayı amaçladıklarını belirti.


Film sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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