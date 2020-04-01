Uzaktan eğitimi düzenli takip eden öğrencilere hediye

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitimleri ve derslerini düzenli takip eden öğrencileri ödüllendirdi.

Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisine alan ve ülkemizde de görülmeye başlamasıyla beraber, salgının yayılmaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde örgün eğitim-öğretime ara verilerek, uzaktan eğitim sistemine geçti. Öğrenciler eğitimlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden kaldıkları yerden devam ederken, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencileri uzaktan eğitime teşvik amacıyla sıra dışı bir uygulamaya imza attı.

Okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin ders takiplerini inceleyen Özel Büro elamanları, temin ettikleri çeşitli hediyeleri kendi elleriyle paketleyip, düzenli bir şekilde derslerini çalışan öğrencileri ziyaret ederek, hediyelerini verdi.

Uygulamadan memnun kalan öğrenciler, karşılarında müdürlerini ve hediyeleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Gülcan Geyik," Şuan çok güzel duygular içindeyim, EBA üzerinden düzenli ders çalıştığım için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bana çok güzel hediyeler geldi, okul müdürüm bizi ziyaret etti, çok mutluyum. Uzaktan eğitim okul kadar güzel olmasa da dahi, öğretmenlerimizin devamlı bazı teşvik edici uygulamaları sayesinde daha iyi verim almaya başladık. Çünkü hocalarımız gerçekten uzaktan eğitim olmasına rağmen canla başla bizim eğitimimiz için çalışıyorlar. Gerek WhatsApp üzerinde kurulan sınıf grupları ve gerek Youtube de açılan kanalımız ve tabi ki EBA TV ile bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Bu hediyelerin bize getirilmesi moralimizi daha da artırdı, kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum" dedi

Siverek Abdulkadir Karahan Fen Lisesi öğrencisi Berivan Karabayır'da,'Kendilerini ziyaret edip, hediye veren müdürlere teşekkür ederek, "Böyle bir uygulama ile ilk kez karşılaşıyorum, ziyaret edilmek ve hediye almak çok güzel bir duygu" ifadelerini kulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Sorumlusu Mehmet Fahri Düşünekli de yaptığı açıklamada, "Salgın sebebiyle ülkemizde tedbir ren ara verilmişti ve bu süreçte uzaktan eğitim başladı. Öğrencilerimiz aktif olarak TRT'den EBA'yı kullanıyorlar, bunun yanı sıra okullarımız sosyal medya üzerinden ders amaçlı açılan hesaplardan etkileşimli derslere de katılıyorlar. İlçemizde aktif bir şekilde uzaktan ve etkileşimli eğitim devam ediyor. Bizde bu çalışmaların takipçisi oluyoruz, Okul müdürlüklerimiz tarafından düzenli bir şekilde öğrencilerimizin, bu derslere düzenli ve aktif katıldıkları ile ilgili fotoğraf ve belgeler geliyor. Bizde öğrencilerimize katkı sunmak, EBA'ya daha fazla teşvik etmek amacıyla bu sürece daha fazla dahil olmak için, öğrencilerimizi bugün ziyaret ettik, onlara çeşitli hediyeler verdik, uzaktan ve etkileşimli eğitime aktif katıldıkları için. Bu anlamda sağlık açısından gerekli tüm tedbirlerimizi aldık, hijyenik ortamda hediyelerimiz paketledik ve paketlerimizi dezenfekte ettik, ziyarette öğrencilerimizle aramızda sosyal mesafemize dikkat ettik. Uzaktan eğitime düzenli katılım gösteren tüm öğrencilerimizi inşallah ziyaret edip, hediyelerimizi vereceğiz. Bu çalışmamızda bize katkı sağlayan, öğrencilerimiz için hediyeler birlikte bin öğrencimiz için mevsimlik kaban yollayan Rabve İlim ve Hizmet Vakfına çok teşekkür ediyoruz. Yapılan eğitimin ismi uzaktan eğitim olabilir ama biz bütün öğrencilerimizin bir telefon kadar yanında, bir kapı arkası kadar yakınlarındayız" diye konuştu.