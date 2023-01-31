İhlas Haber Ajansı

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Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da üst aramasında ve evinde uyuşturucu tespit edilen şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa'da üst aramasında ve evinde uyuşturucu tespit edilen şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Selahattin Eyyübi Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri Ş.Y. isimi şahsı durdurdu. Şahsın üst aramasını yapan ekipler, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahsın evinde de arama yapan ekipler, yaklaşık 42 gram metamfetamin maddesi daha ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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