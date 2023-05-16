İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen genç hayatını kaybettiOlay, ilçeye bağlı Çepni Kırsal Mahallesi, Aktepe Sokakta meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti


Olay, ilçeye bağlı Çepni Kırsal Mahallesi, Aktepe Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 yaşındaki Berzan Ökten tarlasını suladığı sırada, üzerine taş devrildi. Taşın altında kalan genç ağır yaralandı, çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılan Ökten, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Berzan Ökten hayatını kaybetti.


Ökten'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.