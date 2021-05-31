Vali açılma öncesi çarşı esnafını ziyaret etti

Şanlıurfa'da esnafın ve halkın en yoğun olduğu bölgedeki ziyaretlerine, Haşimiye Meydanındaki vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek başlayan Vali Erin, daha sonra tarihi çarşılarda bulunan esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Erin, müsait olan iş yerlerinde de oturarak esnafla hasbihal etti.

Bölgede uzun süre kalarak yüzlerce vatandaşla görüşen Vali Erin, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.