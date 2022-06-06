Vali Ayhan, çevre haftası etkinliğinde yürüyüş yaptı

Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte gençlerle yürüyüşe çıkan Vali Ayhan, ardından atık toplayarak "Çevre miras değil, emanettir" diyerek seslendi.

Vali Ayhan bugün akşam saatlerde Çevre Haftası etkinliklerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte gençlerle birlikte yürüyüş yapan Vali Ayhan daha sonra doğaya keklik bıraktı. Katılımı boyunca gençlerle bir araya gelmeye özen gösteren Vali Ayhan, eğitim konusundaki hassasiyetini aktararak çocuklara öğütlerde bulundu. Gün içerisinde stantları gezerek sıfır atık konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler alan Vali Ayhan ardından atık toplama etkinliğine katıldı.

Öte yandan programa; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Aras, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.