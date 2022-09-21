Vali Ayhan Haliliye'de yürütülen çalışmaları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin'i ağırladı. Yaptıkları ziyaretlerle belediye bünyesindeki projeleri ve yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Ayhan ve Kaymakam Çetin'e, Canpolat eşlik etti. İlk olarak belediye bünyesinde bulunan Geleneksel El Sanatları Merkezine (GESEM) giden Vali Ayhan ve beraberindekiler, burada ahşap oymacılığı, bakır işleme, tesbihçilik ve culhacılık atölyelerini gezdi. Haliliye Belediyesi'nin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşattığını ifade eden Vali Ayhan, çalışmalardan ötürü ustalara teşekkürlerini iletti.

GESEM'deki ziyaretlerin ardından heyet, Ahmet Yesevi Mahallesinde çalışmalarda sona gelinen ve 10 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Sosyal Yardım Kompleksi ve Semt Pazarı bulunan projeyi inceledi. Canpolat, projeyle ilgili bilgi vererek, içerisinde aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal market ve giyim market bulunan kompleks ile bölgenin sosyal yardım talebinin karşılanacağını ifade etti.

“Haliliye Belediyesi hem üretiyor hem hizmete sunuyor”

Projeleri incelemeye çevre koruma ve kontrol müdürlüğü bünyesindeki atölyeler ile devam eden Vali Ayhan, Kaymakam Çetin ve Canpolat, ustalar tarafından üretilen kamelya, piknik masası ve banklarla ilgili bilgi aldı. Belediye bünyesinde üretilen kamelya, masa ve banklarla dışa bağlılığın azaldığını belirten Canpolat, Haliliye'nin geleceğini düşündüklerini ve üreten bir belediye için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Canpolat, açıklamasında, “Şanlıurfa Valimiz Salih Ayhan ve Kaymakamımız Serap Özmen Çetin'i misafir ettik. Haliliye Belediyemiz ile ilgili daha önce de ziyarette bulunmuştular. Buna mukabil birçok tesisimizi ve saha çalışmalarımızı arz etmiştik. Bugün de kalan kısımları gezme fırsatı bulduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, artık üreten bir Türkiye olması sloganıyla hareket ettiğimiz bu doğrultuda üreten bir Haliliye olacağımızı ifade etmiştik. Şu anda üreten bir belediye olduk. Gerek kamelyalarımız, gerek banklarımız, gerek salıncaklarla ilgili artık dışarıdan satın almıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Bu mutluluğumuzu Valimiz Salih Ayhan'la paylaşmak istedik. Ben kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Haliliye Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla geleceğe koşan bir belediye olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan ise, “İnsanın olduğu, hayatın olduğu belediyelerimiz vardır. Yani temel insani hizmetler temizlik, alt yapı, çevre bu konuların merkezinde belediyeler vardır. Normal kamu hizmetlerini sunarken tabi bunu sadece parayla olmadığını görmek lazım. Az önce başkan bey de söyledi üreten belediye, hizmet sunarken hizmetin sunma şekli metoduysa çok önemli. Piyasa da bu işler yapılıyor, alınmaz mı alınır ama kendi ihtiyaçlarını kendisi üretmesi, hem sanat erbabı yetiştiriyor hem istihdam sağlıyor hem de kendi ihtiyaçlarını buna göre planlıyor. Bakıyorum stokları dolu, harıl harıl üretim var. Bunlar çok değerli. Bir tarafında işin sadece hizmet boyutundan öte birde istihdam boyutu, üretim boyutu var. Haliliye Belediye'mizin daha önceki hizmetlerini gezdik. Belediye başkanıma teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu iş bir ekip işidir, bir ve beraber olmaktır, heyecanla olmaktır. Haliliye Belediyesi'nde bu heyecanı görmek beni mutlu ediyor. Aynı şekilde diğer 13 belediyemiz de üretiyor ama Haliliye Belediye'miz biraz daha bu işi hem üretiyor hem hizmeti sunuyor. Belediyecilik tarihi Haliliye'nin kısa ama baktığımda çok kurumsal. Sanki böyle otuz, kırk, elli yıllık bir hikayesi var gibi geçmişinde görebilmekteyim, bu da üstüne koya koya geriye sayan değil hızlı bir şekilde ileriye koşan bir belediye anlayışı” ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan ve beraberindeki heyet, daha sonra Belediye bünyesindeki Millet Evlerinde kadınların el emeği olan ürünlerin sergisine katıldı. Burada sergi alanını gezen ve ürünleri inceleyen heyet, kadınlara çalışmalarında başarılar diledi. Spor kurslarında eğitim alan Haliliyeli gençlerle de bir araya gelen Vali Ayhan, katıldıkları müsabakalarda kente madalyalar ile dönen şampiyon sporcuları tebrik etti.

Ziyaretlerin ardından fen işleri müdürlüğü bünyesindeki şantiye alanlarını gezen heyet, burada yürütülen çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesi'nin şantiye alanlarıyla daha da güçlendiğini ifade ederek kırsal ve merkez mahallelerde asfalt atağı başlattıklarını kaydetti. Kırsal mahallelerin etap etap asfaltla buluştuğunu belirten Başkan Canpolat, Vali Ayhan ve beraberindekilerle birlikte Dağeteği bölgesinde devam eden sathi kaplama asfalt çalışmalarını inceledi.

Söz verdikleri gibi kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Canpolat, “Valimizle bölgemizdeki imarlı alandayız. Bir taraftan konut istihdamına destek amaçlı yeni yollar açıyoruz, bir taraftan stabilize çalışmaları, asfalt işlemlerimizi yapıyoruz. Germuş Köyünün asfaltının ilk startını Valimizle birlikte vermiş olduk. Hedefimize, en az 10 bin konut diyerek çıkmıştık. İnşallah burada 10 bin konut yükselecek. Kırsalda da en az 50 köy asfaltlanacak demiştik, çok şükür şu anda 10 köyümüzü tamamladık ve etap etap köy içi asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Katılımlarından dolayı valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Canpolat'ın çalışmalarında hedef koyduğunu aktaran Vali Salih Ayhan, “Kırsal alt yapı standartlarımızın yani bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırması için gerek yol, gerek içme suyu, kanalizasyon, alt yapı olmazsa olmaz hizmetlerdir. Belediyelerin ve diğer kurumlarımızın temel hizmetleridir. Urfa'da da geçmişten günümüze güzel çalışmalar oldu, olmaya devam ediyor. Her yıl hedef koymak önemli. Değerli başkan bey diyor, bu sene en az elli köy işte nüfus, bina stoku anlamında on bin bina. Bu hedeflemeler önemli. Bir defa hedefin olacak, neyi yapacaksın, nasıl yapacağını bilmek idarecilik felsefesi açısından kıymetlidir. Başkan beyi ve ekibini tebrik ediyorum. Yeni yollar, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Vali Ayhan, Kaymakam Çetin, Canpolat ve beraberindeki heyet incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.