Vali Ayhan sağlık yatırımlarını inceledi

Dr. Mehmet Gülüm ve kuruma bağlı kuruluş idarecileri ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, il genelindeki sağlık yatırımları ve sağlık alanındaki çalışmaları inceledi. Güne ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti ile başlayan Vali Ayhan, burada İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve kuruma bağlı kuruluş idarecilerinin katılım sağladığı toplantıda çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Buluşmada sağlık sorunları ve çözümüne yönelik gelişmelerin yakın takipçisi olacağını belirterek programına devam eden Vali Ayhan, ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na geçerek hasta ve hasta yakınları ile buluştu. Hastalara ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Vali Ayhan, hasta yakınlarının da taleplerini dinledi. Gün içerisindeki temaslarına 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaat alanı incelemesi ile sürdüren Vali Ayhan, burada teknik ekiplerden bilgiler alarak, "Bu büyük proje için başta Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Projenin bitirilmesiyle ilimizin sağlık alanında büyük atılım yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.