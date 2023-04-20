Vali Ayhan sürücülere hediyeli bayram kutlaması

Vali Ayhan, sürücülerin bayramlarını kutlayarak, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahid Avkıran'ın da eşlik ettiği denetimlerde, ilk olarak Mardin yolundaki uygulama kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamalara katılan Vali Ayhan, sürücüler ve yolcularla bir süre sohbet edip kurallara riayet etmelerini istedi. Çocuklara kırmızı düdük, şapka, bayrak ve broşür hediye eden Vali Ayhan, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vali Ayhan, “Bir ay boyunca hamdolsun ilimizde huzur içerisinde, sükûn içerisinde, Ramazan'ın o güzel atmosferinde Ramazan'ın maneviyatını yaşayarak geçirdik. Ramazan'ın zirvesi Ramazan Bayramı'dır. Tabii bayramlar deyince akla ne gelir? Bayram trafiği gelir, toplumsal bir hareketlilik gelir. İnsanlar sıla-i rahim yaparlar, sevdikleriyle bir arada olmak isterler. Dolayısıyla bir yoğunluk olur. Bu da arzu ettiğimiz bir durumdur. Toplumsal bütünlüğün beraberliğin özü de budur. Tabii bu bizim için bir görev olmamaktadır. Bunun için de emniyetimizle, jandarmamızla bu hassasiyet içerisinde trafik yoğunluğunu dikkate alarak kritik noktalardaki etkinliklerimizi artırdık. Tedbirlerimizi artırdık, bütün alanlarda, sahalarda görevlendirmemizi yaptık. Bin 250 ekip, 6 bin 697 personelle birlikte bayram süresince sahada olacağız. Tabii geçmiş tecrübelerimiz de var. Bu tecrübelerin üzerine koyarak kör noktalardaki denetimlerimizi daha da artırdık. Temel maksadımız, bu bayram havası, bayram neşesi, huzuru mateme dönüşmesin. Geçmiş dönemlere gittikçe bu ölümlü trafik kazalarına ciddi bir azalma da var. İnşallah bu bayramda da hiç olmamasını arzu ediyoruz ve bunun için gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızı kemer kullanılması konusunda, hız limitini aşmamaları ve trafik kurallarının tüm unsurlarına uymalarını sağlamak konusunda bilgilendiriyoruz. Bugün de biz burada emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte güzel bir uygulama yaptık. Vatandaşlarımızın şimdiden bayramlarını kutladık. Tedbirleri gözden geçirdik. Temel görevimiz emniyetimizle, jandarmamızla, tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın üç gün boyunca huzur içerisinde, sükûn içerisinde bayramlarını geçirmelerini istiyoruz. Bayram telaşesi olumsuzluklara mahal vermesin diyoruz. Ben şimdiden tüm hemşerilerimizin, tüm İslam âlemin bayramlarını kutluyorum. Bayramı bayram tadına geçirelim diyorum. Bayramımız da kemerli olsun diyorum” ifadelerini kullandı.