Vali Ayhan ve Canpolat Karşıyaka'da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, selden etkilenen Karşıyaka Mahallesini ziyaret etti. Selin izlerinin hızla silindiği Karşıyaka Mahallesinde incelemelerde bulunan Vali Ayhan, mahallede devam eden evlerin dış cephe boyamalarıyla ilgili teknik ekipten bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini tekrar ileten heyet, sel felaketi sonrası yaraların hızla sarıldığını kaydetti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, birlikte ve beraberlikle sel nedeniyle oluşan zararların toparlandığını ifade etti. Ayhan, “Selden en çok etkilenen Karşıyaka Mahallemiz. Bugün selin 16'ncı günü. 16 gün geçti üzerinden. Şöyle baktığımızda gayet güzelleşmiş, hatta eskisinden daha da iyi olmuş diyebiliriz. Çünkü tamirat, tadilat, mahallenin dış cephe boyaları yapıldı. İnşallah haftaya da evlerin içi boyandığı zaman da ilk söylediğimiz gibi yaraları birlikte saracağız. Sel meşakkatli ve zordur, uzun solukludur. Daha önceki tecrübelerime baktığımız zaman şu hale 1, 1 buçuk ay sonra anca gelinirdi. Ama çok güçlü birliktelikle belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, diğer tüm kurumlarımız bir araya geldik, omuz omuza, çok kısa bir zaman içerisinde hayat normalleşti. Şuan 16'ncı günü yine gelip vatandaşlarımızın derdini dinliyoruz. Ev zararları, araç zararları, işyeri zararlarını hemen hemen toparladık. Biz o zaman da dedik ki, sadece vatandaşlarımız sabretsin, sakin olsun, bize destek olsunlar, hepsinin üstesinden geleceğiz. Özellikle Haliliye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 7 gün 24 saat ekibiyle beraber buradaydı. Kaymakam Hanıma teşekkür ediyorum, sürekli sahadaydı, ekibin başındaydı. Dediğim gibi bu birliktelik bir ekip ruhudur. Vatandaşımızın anlayışıyla birlikte bunu başardık. Tekrar hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, Canpolat ve Kaymakam Çetin, incelemelerin ve vatandaş ziyaretlerinin ardından mahalleden ayrıldı.